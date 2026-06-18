レトロブームの影で、ひっそりと姿を消していく「街の銭湯」。時代遅れとなった家業をどう生き残らせるべきか--。 漫画『シェアハウス葵葉湯』は、そんなリアルなビジネスの悩みを抱える32歳の大家が、「シェアハウス」という起死回生の策に打って出る異色の奮闘記です。 都会の第一線で働く女性が、なぜ合理的ではない「寂れた銭湯」での暮らしを選んだのか？ 現代人が忘れがちな「場所の本当の価値」と「心の拠り所