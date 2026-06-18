アジア株米イラン署名とタカ派FOMCが拮抗、香港株は1年ぶり安値 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 23948.89（-363.27-1.49%） 中国上海総合指数 4107.68（-0.40-0.01%） 台湾加権指数 46404.85（+527.46+1.15%） 韓国総合株価指数 8904.10（+39.86+0.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8925.40（-40.90-0.46%） アジア株はまちまち、米イラン署名とタカ派FOMCが拮抗している。 米国と