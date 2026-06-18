YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演で話題の月野ももが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号のセンターグラビアに登場している。【写真】ヘルシーボディも圧巻の月野もも月野はソロで同誌に初登場。涼しげな顔立ち、ヘルシーなスタイル、美しい脇を大胆に披露。動画では見られない姿を、超至近距離で見ることができる。なお、表紙＆巻頭にはサロンモデルの緑川春菜、「YJブルーム」企画には早坂美海、巻