タレントの村重杏奈さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。来月の誕生日に向けて、永遠の23歳を宣言しました。【写真を見る】【村重杏奈】「私が知ってる村重は23歳」来月の誕生日を前に“永遠の23歳”宣言！「世界一明るいアラサーです」村重さんは、「私が知ってる村重は23歳なんですけど来月で28歳みたいです！」「25歳くらいからえ！そんな感じで結構大人なんだね！！(失礼)を気付いたら3年やって」「最近、年齢の話にな