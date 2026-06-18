歌手の木村カエラ（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。テスト勉強を頑張る長女のために、人気商品を並んで購入したことを明かし、ファンから温かい反響が寄せられている。【写真】「最高の母すぎます」長女のために“話題の商品”を30分並んだ木村カエラ木村は「昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした」と報告。「今日もいい日になりますように」とつづり、ダスキンが運