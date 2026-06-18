フランスで開かれていたG7サミット＝主要7か国の首脳会議が閉幕しました。イラン攻撃をめぐってアメリカとは溝のあったヨーロッパ各国ですが、ところどころにトランプ大統領への“配慮”が散りばめられ、結束をアピールする形となりました。【写真を見る】トランプ大統領にサッカー代表のユニフォームをプレゼントドイツ・メルツ首相のXに投稿された写真ユニホームのプレゼント、宮殿での夕食…各国首脳が見せたトランプ氏への