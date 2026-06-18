俳優・本木雅弘（60）が17日、長男でモデル・UTAのインスタグラムに登場。「久しぶりの家族写真」とのコメントとともに、UTA、妻でエッセイストの内田也哉子、俳優などで活躍する長女・内田伽羅（きゃら）、次男・玄兎さん（げんと）との家族5ショットが公開された。【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショットUTAは「父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」と話し、写真