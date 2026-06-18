全国の公立中高生らの英語力が2013年度の調査開始以来、過去最高となったことが、文部科学省の「英語教育実施状況調査」で分かりました。一方、地域によって差が開いている現状も明らかになりました。文科省は2013年度から毎年、全国の公立の中学3年生、高校3年生を対象に英語力を測定する調査を実施していて、きょう（18日）、2025年度の結果を発表しました。2013年度は中学3年の英検3級相当以上が32.2%、高校3年の英検準2級相当