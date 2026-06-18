◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ウズベキスタンーコロンビア（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）でウズベキスタン（FIFAランク50位）がコロンビア（同13位）と対戦。ウズベキスタンを率いる監督が話題となった。8回目の予選挑戦で初の本大会出場の切符を掴み取ったウズベキスタン。指揮を執るのは現役時代に4回の本大会出場を果たし、06年ドイツ