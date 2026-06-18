【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 6月15日（月）放送に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ）で、MCのDAIGOが5歳の長女が“欲しいもの”にまつわるほほえましいエピソードを明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「今日は生姜の日」。冷房などで意外と身体が冷えるこの季節、内側からポカポカと温め