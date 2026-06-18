お笑い芸人のつまみ枝豆さんが6月16日、自身のインスタグラムに筑波サーキットでの走行会の様子を投稿しました。 【写真を見る】【 つまみ枝豆 】念願のマイカー“GR86”＆マイメットで筑波サーキット走行へ「色々とマシンも手を加えてオジサンは頑張るのでした」「しかし、面白い!!」つまみ枝豆さんは「れーしんぐどらいばーMY carで、いよいよ始動か！？」と題した投稿で「去年から始めた筑波サーキット走行会なかな