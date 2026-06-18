【エビアン＝阿部真司、ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は米東部時間１７日、軍事行動の即時かつ恒久的な終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、即時に発効した。両国は約３か月半続いた戦闘状態に終止符を打つとともに、イランの核開発問題や制裁解除などを巡る「最終合意」を目指して最大６０日間の交渉に入る。トランプ氏は同日、先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記