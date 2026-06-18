◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージK組第1節 ポルトガル1-1コンゴ民主共和国(日本時間18日、ヒューストン・スタジアム)今大会初戦に臨んだポルトガルは前半6分に先制するものの、アディショナルタイムに同点に追いつかれると、後半も攻めあぐね追加点を奪えずドローとなりました。ポルトガルはこの試合、前日のリオネル・メッシ選手に続き、W杯6大会連続出場を飾ったクリスティアーノ・ロナウド選手をワントップ