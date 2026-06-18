【第24話】 6月18日 公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月18日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第24話「再会の言葉」をヤンマガWebにて公開した。 第24話では、コーデリアとヤーヌスに迫る刺客をミリアムが撃退。一方、コトを終えた2人は再会を誓い合う。 「再会の勇者」のページ