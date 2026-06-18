横手市の新たなスポーツの拠点、市立体育館が完成しました。バスケットコート4面分の広さがあり、防災拠点としての機能も備えていてオープンは来月1日です。秋田ふるさと村に隣接する赤坂総合公園内に完成した横手市の新しい市立体育館。愛称はIRISOアリーナ横手です。2階建ての体育館の総事業費は105億7,000万円。延べ床面積は県内3番目の規模です。メインの第一アリーナはバスケットボール