6月17日、群馬クレインサンダーズは、谷口大智との2026－27シーズンの選手契約継続に基本合意したことを発表した。 奈良県出身で現在36歳の谷口は、201センチ108キロのパワーフォワード兼センター。比江島慎（宇都宮ブレックス）らとともに洛南高校（京都府）でウインターカップ3連覇に貢献すると、同校卒業後、スラムダンク奨学生として渡米した。サウスイースタン・オ