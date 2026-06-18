瞳孔の開いた瞳に、返り血を浴びた顔。スクリーンに映し出されたその男の姿を目にしたとき、多くの観客が「こんな福士蒼汰は見たことがない」と驚きを隠せなかったのではないだろうか。 参考：福士蒼汰が肉体美を披露『TOKYO BURST-犯罪都市-』オム・ギジュンらの新場面写真公開 5月29日に公開された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』。新宿・歌舞伎町を舞台に、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上恒司）と、国際手