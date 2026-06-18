「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、フジクラが「買い予想数上昇」で４位となっている。 電線御三家の１社で光ファイバー・ケーブルの需要がＡＩデータセンター向けに大きく成長すると期待されてきたフジクラの株価は５月１４日の決算発表後に急落し、チャート形状が悪化。６月に入り４０００円を割り込む場面があった。その後はやや持ち