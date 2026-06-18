日産自動車は新型『キックス』を6月18日より発売する。「キックス」はSUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による加速性能や高い静粛性により支持を得てきたモデル。2代目となる今回の新型『キックス』は力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、燃費を向上させた第3世代「e-POWER」や、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し