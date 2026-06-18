ピクセラは動意づき、上昇率が一時２３％を超える場面があった。きょう午前１１時ごろ、スウェーデンのＦｉｄｅｓｍｏ社とウェアラブルデバイス向け非接触決済サービスの統合・展開に関する技術協業契約を締結したと発表しており、株価の刺激材料となった。ピクセラのウェアラブルデバイスにＦｉｄｅｓｍｏ社が欧州を中心にグローバル展開する「ＦｉｄｅｓｍｏＰａｙ」を統合することで、Ｖｉｓａ及びマスタ