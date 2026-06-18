ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が大幅続伸し初の８万円台乗せを果たした。一時３０００円を超える上昇で８万２７７０円まで上値を伸ばした。 日経レバは日経平均株価に連動するように組成されたＥＴＦであり、日経平均と同様に最高値圏をまい進している。価格変動率が日経平均の２倍に基本設定されているのが特徴であり、ここ最近の日経平均が極めてボラティリティを高めていること