7月20日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』の90秒トレーラーが公開された。 参考：山崎裕太、渡辺マサル役で『GTO』出演「今作もグレートな作品になると思ってます！」 藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年版から引き続き反町が主人公