１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。年内の米利上げ観測が高まり、１７日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが円債に影響した。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では年末までに０．２５％利上げされる見通しが示された。米金利の先高観から円債にも売りが及び、債券先物は朝方