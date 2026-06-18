フェイエノールトは17日、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト氏(51)が監督人就任したと発表した。2年契約で、3年目はクラブに延長オプションがある。現役時代もフェイエノールトでプレーした同氏は、引退後もフェイエノールトでロナルド・クーマン監督(現オランダ代表監督)のアシスタントなどを務め、15年に監督に週ん。4年間で監督を務めた。その後は広州富力、レンジャーズ、ベシクタシュで監督を務め、7年ぶりに復帰する