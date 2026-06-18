湘南ベルマーレは18日、松本山雅FCからMF深澤佑太(25)を完全移籍で獲得したと発表した。同選手は関西大から愛媛に入団。26年より松本に加わり、百年構想リーグでも20試合に出場していた。松本ではキャプテンを務めていた深澤だが、加入半年での移籍。松本を通じたコメントでは「キャプテンまで任せて貰っていたのにも関わらず本当に申し訳ありません」「プロサッカー選手としてレベルの高い環境でチャレンジしたいという気持