開催：2026.6.18 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 10 - 5 [Wソックス] MLBの試合が18日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 1回裏、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームラ