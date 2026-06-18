開催：2026.6.18 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 9 - 4 [ガーディアンズ] MLBの試合が18日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとガーディアンズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 1回裏、1