開催：2026.6.18 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 5 - 7 [ジャイアンツ] MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとジャイアンツが対戦した。 ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するジャイアンツの先発投手はカーソン・ウィゼンハントで試合は開始した。 1回表、4番 ラファエル・ディバース 6球目を打ってレフトへのタイムリ