山形県寒河江市ではけさからクマの目撃情報が相次いでいます。緊急銃猟も視野に警戒が続いています。 【画像】クマ目撃現場付近 市や警察によりますと、きょう午前３時５０分ごろ、寒河江市寒河江にある東北グンゼの近くで体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 現場は東北グンゼの北側の道路で、今のところ被害やクマの足跡は確認されていません。 近くには寒河江工業高校があり、警察がパトロールを