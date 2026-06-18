韓国の疾病管理庁は、南東部・大邱（テグ）地域で採集された蚊から日本脳炎ウイルスの遺伝子が検出されたことに伴い、6月17日に韓国全国に日本脳炎警報を発令した。【注目】インフル高熱で血を吐いても「マスクして出勤します」韓国幼稚園教諭の悲痛な死日本脳炎警報は、週2回実施する蚊の監視結果、アカイエカの一日平均の個体数が500匹以上であり、かつ採集された蚊の全個体数のうちアカイエカの割合が50％以上のときに発令され