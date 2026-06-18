リミックスポイント [東証Ｓ] が6月18日昼(11:30)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を見送るとし、従来未定としていた下期配当は3円実施する方針とした。年間配当は前期比2円減の3円に減配となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2027年3月期の期末配当につきまして、安定的な株主還元の観点から、1株当たり3円を普通配当として実施する方針といたしました。さらに、