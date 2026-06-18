18日前引けの日経平均株価は6日続伸。前日比1150.05円（1.65％）高の7万1052.30円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は990、値下がりは516、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を261.47円押し上げ。次いでＳＢＧ が173.78円、イビデン が134.76円、村田製 が113.44円、ファストリ が90.91円と続いた。 マイナス