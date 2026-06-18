18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数712、値下がり銘柄数633と、値上がりが優勢だった。 個別ではトライアイズ、津田駒工業、北川精機がストップ高。竹田ｉＰホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。日本ケアサプライ、内外テック、テクノフレックス、ニッポン高度紙工業、ミライアルなど18銘柄は年初来高値を更新。ニッカトー、日本タングステン、石井表記、指月電機製作所、フ