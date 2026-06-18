18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比55.5％増の4346億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.0％増の3407億円だった。 個別ではＳＭＤＡＭ日経２２５ 、グローバルＸテック・トップ２０－日本株式 、ｉＦｒｅｅＪＰＸプライム１５０ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸＥ