18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数258、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。 個別ではエムビーエス、エスネットワークスが一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー、イントランス、ヌーラボ、ＭＴＧなど6銘柄は年初来高値を更新。ステラファーマ、イオレ、ノースサンド、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、ｔｒｉｐｌａは