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18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ24490257.6 81990 ２. 日経Ｄインバ 2561939.42532 ３. 野村日半導 2372354.26075 ４. 野村日経平均 23179 101.7 74330