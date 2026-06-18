原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破（電子書籍含む）し、2026年でTVアニメ10周年を迎える本作。TVアニメ4th seasonは6月17日の放送をもって《喪失編》全11話の放送が終了した。 その放送終了に合わせて、奪還編ビジュアルを公開。8月12日(水)より、奪還編全8話は全国21局にて放送開始となる。 【リゼロ】劇中歌『Stay Alive ～Regain～』｜高橋李依（エミリア役） スタジオ歌唱映像 なお、来週