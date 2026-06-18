俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜後10：00）で生徒役オーディションの裏側に密着したバックステージコンテンツ『Documentary of GTO』を20日から配信する。【画像】反町隆史主演の7月期『GTO』ポスタービジュアル解禁藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体