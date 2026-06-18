18日午前11時15分ごろ、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は大阪府南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、和歌山県の和歌山市です。 【各地の震度詳細】 ■震度1□和歌山県和歌山市 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。