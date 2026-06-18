◇ア・リーグレッドソックス0−3ブルージェイズ（2026年6月17日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「6番・DH」で先発出場。0−2の5回2死満塁の絶好の逆転機に代打を送られた。「侍戦士」には屈辱の交代。2打数1安打で迎えた第3打席だったが、第1打席は中飛球、第2打席はゴロが走者に当たっての記録上の安打とバットは奮ってはいなかった。代打のイー