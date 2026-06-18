テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の最終話が17日に放送され、篠田麻里子の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】ひぇ…！体を縛られ、下半身に裁ちバサミを向けられた元夫本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼