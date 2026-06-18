2024年7月末に「急性骨髄性白血病」を公表した医師で医療ジャーナリストの森田豊氏が18日、自身のSNSを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】元気な姿にファンも安堵…妻と笑みを浮かべる森田豊氏森田氏は妻と笑みを浮かべる2ショットを掲載し、63歳の誕生日を迎えたことを報告。「多くの方々の励ましと支えのおかげで、大学講義・診療・医療監修・雑誌・執筆・ラジオ収録などの仕事にも徐々に復帰することがで