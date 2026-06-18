女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。家庭教師をクビになった過去について語った。大竹は家庭教師の話題から「私、家庭教師には苦い思い出がありまして」と切り出した。中学時代、隣の家に住む小学生の「お母さまに頼まれて」家庭教師をすることになったという。「ちゃんとお小遣い上げるから」と言われていざ始めてみたものの、「頑張りまーすとか言っ