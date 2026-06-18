大阪・関西万博のあった人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）で、解体作業の進む会場跡地が１７日、報道陣に公開された。シンボルの大屋根リング（１周２キロ）は保存される２００メートルを除き、ほとんど姿を消していた。参加国が自前で建設した海外パビリオン「タイプＡ」の敷地部分を日本国際博覧会協会（万博協会）に返還する期限は、７月中旬。万博協会によると、９割のパビリオンが解体されたが、チェコだけが工事