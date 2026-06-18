ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（39）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。芸名の命名秘話を明かした。同番組では今井とともに「カーネーション」の岡下雅典と吉田結衣、「見取り図」盛山晋太郎がゲスト出演した。現在番組出演本数が急増中の「カーネーション」について、MCの「かまいたち」濱家隆一は「今一番来ると言われてるコンビ」と紹