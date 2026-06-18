１７日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたち」では「全国ご当地アナウンサー大賞ＳＰ」を放送。日本テレビ系列の全国のアナウンサーが集結し、爆笑地元ネタなどを披露した。その中で中京テレビの吉澤陽菜アナは都内の実家を紹介。なんと吉澤アナの実家は銀座１丁目。「銀座吉澤」という、大正３年創業の精肉・肉割烹の老舗の娘で、銀座１丁目のビルが丸ごと実家だという。現在は銀座３丁目にもビルがあり、都内の超一等