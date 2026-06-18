元AKB48で、現在は会社員としての顔を持つ片山陽加（36）が18日、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のイングランド−クロアチア戦を現地観戦したことを報告した。片山は「これからイングランドvsクロアチア観戦してきます！！モドリッチ率いるクロアチアのユニフォーム着て応援」と、スタジアムでの様子を投稿。「取ったり取られたりの攻防戦。両者サポーターのコールが凄い！！」「初めて生で見るPK。