阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で１４７９人（受付通過人数）の株主が出席して行われた。男性株主が「なんで今年ワンコインデー（甲子園の生ビール全て５００円で販売）がなくなったのかな？」と質問。上戸取締役は「これからもいろんな企画を計画していく。ご理解をお願いします」と返答した。