立憲民主党が2026年6月17日に公式Xアカウントを更新し、「自衛隊に行く子どもは経済的に厳しい子どもたち」と発言し批判を受けていた古賀千景参院議員をめぐる処分を報告した。「教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ」古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛省が作成した子ども向けの冊子に関する質問を行った。教員でもあり、日本教職員組合（日教組）の組織内議員を務めている古賀氏は、自身の経歴を踏