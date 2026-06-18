W杯連覇へ好発進サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦した。リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍で3-0発進。38歳でもキレキレのスーパースターに、日本が誇るスーパージョッキーを重ねるファンもいた。アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。アルジェリア戦の前半17分、エリア外で左足を振